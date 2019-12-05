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Франция

Париж борется с антисемитизмом

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  Елена Караева 
Париж борется с антисемитизмом
Авторское право
REUTERS/Arnd Wiegmann
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Париж создает для расследования преступлений на почве антисемитизма особое подразделение в министерстве внутренних дел.

Об этом было заявлено в день, когда в Эльзасе на еврейском кладбище неизвестные осквернили 107 надгробий. Это не первый инцидент такого рода. Несколько месяцев назад в том же Эльзасе неизвестные нарисовали свастику на десятках могил на другом еврейском кладбище.

Глава ведомства Кристоф Кастанер назвал произошедшее "оскорблением ценностей республики". Он добавил, что создает "новый отдел по преступлениям такого рода, подразделение будет работать вместе с жандармерией, требуемые средства и полномочия его сотрудникам мы предоставим. Любой акт, как антисемитский, так и направленный против мусульман или христиан, будет расследован самым тщательным образом".

Заявление министра было сделано сутки спустя после того, как Национальное собрание проголосовало за проект резолюции, в которой подчеркивалось, что ненависть к Израилю, известная как антисионизм, будет приравниваться к антисемитизму. Документ был внесен партией власти и во многом повторяет сказанные президентом еще в феврале слова о том, что антисионизм есть проявление антисемитизма.

Во Франции в настоящий момент проживает самая крупная в Европе еврейская община, она насчитывает более полумиллиона человек.

По сведениям МВД страны, в прошлом году число антисемитских актов возросло более чем на 70 %.

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