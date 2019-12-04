НАТО - 70: саммит на фоне разногласий

Юбилей на фоне протестов и внутренних противоречий. В Лондоне проходит двухдневный саммит в честь 70-летия НАТО.

Королева Елизавета Вторая приняла в Букингемском дворце лидеров Североатлантического альянса, несмотря на то, что отношения между некоторыми из них в последнее время изрядно подпортились.

Одни из причин: операция Турции в Сирии, заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, а также недостаточно четкая позиция Дональда Трампа по членству в альянсе.

В первый день саммита когда-то считавшиеся близкими союзниками президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обменялись рядом колких заявлений.

"Не хотите ли принять несколько "милых" боевиков ИГИЛ? Я могу вам их передать. Если хотите, забирайте всех", — спросил Трамп Макрона.

"Давайте быть серьезными. Огромное количество боевиков, которые находятся у вас, прибыли из Сирии, Ирака и других стран региона. Ваша проблема номер один — это не иностранные наемники, а боевики ИГИЛ в регионе, и вот как раз они в большинстве своем находятся у вас сегодня, — ответил президент Франции.

"Вот поэтому он [Эммануэль Макрон] такой превосходный политик. Это один из самых красивых уходов от ответа, который я когда-либо слышал", — заключил американский лидер.

Турция и ее операция наступления на курдские группировки в Сирии вызвала серьезные разногласия между союзниками по НАТО. Разрешить которые Франция, Германия, Великобритания и Турция попытались на четырехсторонней встрече на Даунинг-стрит.

По окончанию переговоров страны заявили, что "борьба с любыми формами терроризма должна продолжаться, и что они приложат все силы для безопасного возвращения беженцев домой".

Но Анкара все еще угрожает заблокировать планы НАТО по защите стран Балтии, если курдские формирования не будут признаны террористическими.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это проблема преодолима.

Среди союзников по НАТО есть разные точки зрения, но у нас есть планы по защите всех балтийских стран, Польши и других соратников Йенс Столтенберг генсек НАТО

Саммит НАТО в Лондоне в разгар внутреннего политического кризиса не мог остаться незамеченным для демонстрантов. Акция протеста прошли недалеко от Букингемского дворца.

По окончанию саммита, если Столтенбергу удастся сгладить углы, будет выпущена совместная декларация. По крайней мере, надежда на это есть.