Крупный пожар в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса

Один человек погиб и по меньшей мере 14 госпитализированы в результате крупного пожара в Одессе. Шестеро пострадавших — сотрудники МЧС.

Пожар произошёл в колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса. По данным МЧС Украины, огонь охватил площадь более 4 тыс. кв. м. Для локализации пожара в старом доме потребовалось несколько часов. Местные издания сообщают, что люди, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон.

#Одеса: триває ліквідація пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу ⤵️ Станом на... Publiée par ДСНС України sur Mercredi 4 décembre 2019

Наиболее вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание: сотрудники колледжа жалуются, что проводку в здании не меняли более 50 лет.