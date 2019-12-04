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Новый этап импичмента Трампа: доклад отправлен в юридический комитет

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  Елена Караева 
Новый этап импичмента Трампа: доклад отправлен в юридический комитет
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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал сводный отчет по слушаниям, которые проводились в рамках процедуры импичмента Дональда Трамппа.

Согласно содержащимся там сведениям, глава американской администрации мог злоупотребить президентскими полномочиями, вмешиваясь в дела третьих стран, он также препятствовал проведению расследования.

Эти обвинения могут стать основанием для его отстранения от должности.

Кроме того, в 300-страничном докладе утверждается, что Трамп, используя в качестве рычага предоставление военной помощи Украине, мог повлиять таким образом на ход избирательной кампании уже в самих США.

Слушаниями руководил конгрессмен-демократ Адам Шифф.

AP Photo/Susan Walsh
Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителейAP Photo/Susan WalshSusan Walsh
Одно из обстоятельств, которое мы по-прежнему хотим прояснить, это время, когда эта схема была введена в действие. Это было в момент, когда президентом Украины уже стал Зеленский или еще когда им был Порошенко?
Адам Шифф
председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США

Шиффу ответила коллега, политическая оппонентка и дочь экс-вицепрезидента США Дика Чейни Лиз Чейни: "Спикер Палаты заявила уже, что представленное в докладе подтверждает обвинения, но если продолжать процедуру, доказательства должны быть недвусмысленными и максимально полными, одобренными обеими партиями. А это пока не так".

Само расследование, согласно принятой процедуре, проводит юридический комитет нижней палаты Конгресса, если там находят основания, то законодатели готовят обвинительное заключение, которое, в свою очередь, отправляется на утверждение в Сенат Конгресса США.

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