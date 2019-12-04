Новый этап импичмента Трампа: доклад отправлен в юридический комитет

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал сводный отчет по слушаниям, которые проводились в рамках процедуры импичмента Дональда Трамппа.
Согласно содержащимся там сведениям, глава американской администрации мог злоупотребить президентскими полномочиями, вмешиваясь в дела третьих стран, он также препятствовал проведению расследования.
Эти обвинения могут стать основанием для его отстранения от должности.
Кроме того, в 300-страничном докладе утверждается, что Трамп, используя в качестве рычага предоставление военной помощи Украине, мог повлиять таким образом на ход избирательной кампании уже в самих США.
Слушаниями руководил конгрессмен-демократ Адам Шифф.
Шиффу ответила коллега, политическая оппонентка и дочь экс-вицепрезидента США Дика Чейни Лиз Чейни: "Спикер Палаты заявила уже, что представленное в докладе подтверждает обвинения, но если продолжать процедуру, доказательства должны быть недвусмысленными и максимально полными, одобренными обеими партиями. А это пока не так".
Само расследование, согласно принятой процедуре, проводит юридический комитет нижней палаты Конгресса, если там находят основания, то законодатели готовят обвинительное заключение, которое, в свою очередь, отправляется на утверждение в Сенат Конгресса США.