Google - "безотцовщина"!

Один из гигантов IT-индустрии, корпорация Google, осталась без отцов - основавшие ее 21 год назад Сергей Брин и Ларри Пейдж одновременно ушли со своих постов в Alphabet, компании, которой принадлежит и этот ресурс.

Отныне руководство как материнской компанией Alphabet, так и самим Google переходит генеральному директору последнего Сундару Пичаи.

Пейдж и Брин до отставок занимали должности гендиректора и президента Alphabet соответственно.

Пичаи 47 лет, стаж его работы на Google насчитывает более полутора десятилетий.

Оба "отца", переиначившее для названия "гугол" ( слово, обозначающее в математике число со 100 нулями), продолжат участвовать в заседаниях совета директоров и акционеров компании.