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Германия

Москва грозит ответом на высылку российских дипломатов из Германии

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  Андрей Позняков  Euronews 
Москва грозит ответом на высылку российских дипломатов из Германии
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AP/Markus Schreiber
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Двое сотрудников посольства России в Германии будут выдворены в связи с делом о нашумевшем убийстве чеченца в Берлине. В МИД ФРГ объяснили это тем, что российские власти, как сказано в заявлении, не сотрудничали должным образом со следствием, несмотря на неоднократные призывы, в том числе, прозвучавшие на высоком уровне. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что обсудит эту ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «нормандской четвёрки».

Дипломатическим скандалом обернулось убийство, совершенное 23 августа недалеко от здания Рейхстаха. Велосипедист застрелил прохожего из пистолета с глушителем. Deutsche Welle со ссылкой на документы Управления по делам беженцев называет погибшего полевым командиром второй чеченской войны. По подозрению в убийстве задержан россиянин.

Произошедшее легло в основу серии публикаций о преследовании противников Москвы в Европе и об операциях российских спецслужб. В Кремле настаивают, что не причастны к этому преступлению. «Это абсолютно беспочвенные предположения и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Посольство России в Берлине обвиняет власти Германии в «необоснованной политизации преступления», а российский МИД обещает принять ответные меры, назвав высылку дипломатов действиями недружественными и безосновательными.

Наш корреспондент в Москве Галина Полонская обращает внимание на то, что высылка произошла буквально за считанные дни до переговоров в «нормандском формате» – к которым Украина и Россия так долго шли и где будут лидеры Франции и Германии. В Государственной думе заявили, что на встречу в Париже последние события повлиять не смогут.

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