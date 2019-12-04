Европарламент - Мальте: "Премьера - в отставку, и немедленно!"

Приехавшая на Мальту делегация Европарламента призвала нынешнего главу кабинета министров островного государства Джозефа Муската немедленно уйти со своего поста.

Манифестанты говорят, что не уйдут с улиц, пока нынешний премьер Мускат не покинет пост Image Rene Rossignaud/AP Rene Rossignaud

Перед парламентом в Валетте продолжаются протесты активистов, недовольных, что премьер-министр заявил, что уйдет в отставку лишь после Нового года.

Премьер-министр Джозеф Мускат после встречи с делегацией Европарламента Image Rene Rossignaud/AP Rene Rossignaud

Манифестанты полагают, что Мускат - один из тех, кто замешан в ликвидации два года назад Дафне Каруаны Галиции, журналистки, расследовавшей коррупционные связи мальтийского политического истеблишмента.

Требования Европы к Мускату сформулировала евродепутат от Мальты Роберта Метсола: "Я не очень понимаю, почему премьер настаивает на том, что он еще какое-то время продолжит исполнять обязанности. Он должен уйти и немедленно. Время истекло. Во имя сохранения репутации страны и ее институтов, прежде всего юстиции, Мускат должен покинуть свой пост".

Сын убитой журналистки Эндрю Каруан Галиция, накануне вместе с братьями и отцом подавший иск в суд на Муската, считает, что сила слова его матери и сегодня помогает бороться с коррупцией в стране: "Даже после гибели Дафне снимает министров с работы. И если в итоге мы, ее семья, сумеем добиться справедливого приговора ее убийцам, то и в этом случае ситуацию изменится благодаря ее работе, а не благодаря действиям полиции, судебным решениям, и даже не благодаря общеевропейским организациям".

Автомобиль журналистки был взорван ровно два года назад, сама она погибла на месте, в тюрьме по обвинению в убийстве сейчас находятся трое подозреваемых, но лишь в минувшую субботу юстиция назвала имя близкого премьеру Мускату бизнесмена в качестве одного из предполагаемых заказчиков преступления, предъявив ему официальные обвинения.