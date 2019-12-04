Илон Маск предстал перед судом по делу о "педофиле"

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал спасать тайских детей из затопленной пещеры и которого предприниматель назвал педофилом.

Маск отверг обвинения. По словам предпринимателя, он не утверждал, что Ансворт – педофил. Адвокат главы SpaceX подчеркнул, что это были "оскорбления, а не констатация факта". В свою очередь сторона защиты обратила внимание суда на то, что слова Маска могут иметь определенный вес, поскольку он – публичная и влиятельная персона.

В прошлом году спелеолог участвовал в операции по спасению 12 подростков и их тренера, которые оказались в затопленной пещере. Маск также решил помочь спасателям, отправив им мини-субмарину. Однако оказалось, что использовать ее в узкой пещере очень неудобно.

Ансворт тогда назвал подлодку "пиар-трюком" и сказал, что Маск может засунуть свое изобретение "в одно место". В ответ разъяренный Маск назвал дайвера педофилом.

После этого Ансворт подал на бизнесмена в суд, потребовав компенсации за моральный ущерб в размере 75 тысяч долларов. Спелеолог заявил, что его репутация пострадала из-за клеветнических высказываний главы SpaceX. Его адвокат подчеркнул, что из-за Маска дайвер не получил в полной мере того общественного признания, которого заслуживал за свою роль в спасении детей.