COP25: У выбросов есть цена

Распределение квот на выбросы называют одним из наиболее проблемных вопросов на Конференции ООН по климату.ту, которая проходит в Мадриде. Речь идёт о шестой статье Парижского соглашения, где описан механизм ограничения выбросов CO2 в атмосферу. Согласно документу, квоты на загрязнение окружающей среды можно передавать или продавать другим странам. Серьёзные разногласия вызывают как нормативы выбросов, так и порядок распределения квот. О характере споров на климатической конференции рассказывает член делегации Египта Ваэль Абулмагд:

«Надо понимать, что это очень сложные вопросы. Каждая страна стремится к наиболее выгодному для себя исходу. Но, в конце концов, Египет и другие страны верят, что мы сможем услышать друг друга и найти компромисс, который позволит каждому почувствовать себя победителем. Обратите внимание: не должно быть проигравших, все должны быть довольны, потому что без всеобщего участия мы не сможем продвинуться далеко вперед в достижении наших целей, в борьбе с изменением климата».

Порядком распределения квот недовольны, в частности, в Китае. Пекин считает ограничения слишком жёсткими и хочет послаблений для стран, которые своими инвестициями помогают другим сделать производство более экологичным. Некоторые экоактивисты наоборот считают, что соглашение грозит увеличением объёмов вредных выбросов. Советник по вопросам изменения климата во Всемирном фонде дикой природы WWF Стивен Корнелиус отмечает, что в экологическом движении возлагают большие надежды на эту конференцию:

«На уровне переговорщиков страны пытаются закрыть все лазейки, чтобы соглашение имело силу. Это как раз то, чего ожидаем и мы. Мы хотим, чтобы соглашение работало, чтобы был определён свод правил. Мы надеемся, что этого удастся достичь здесь, в Мадриде».

Конференция в Мадриде может и не завершиться принятием важных решений, однако её называют важным этапом подготовки к климатическому саммиту следующего года в Глазго. Там лидеры и главы правительств почти 200 государств должны будут представить национальные программы реализации Парижского соглашения.