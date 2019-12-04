В Германии умирает лес

Лес умирает. 27 лет Томас Вебер заботился о соснах в этом уголке Бранденбурга. Но в прошлом году его вечнозеленые подопечные стали чахнуть.

"Все произошло так быстро. Я такого и представить себе не мог", - признается лесничий.

Засуха два года подряд, рекордная жара. Ослабленные деревья не удалось спасти от жука-короеда.

"Обычно места проникновения вредителя просто очищают скребком от коры. И ситуацию получается взять под контроль. Но при заселении деревьев вредителем в таких масштабах да еще на фоне засушливого лета и общих климатических изменений, сделать это уже невозможно", - говорит он.

По данным Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства, в последние годы Германия лишилась 110 тысяч гектаров леса. Это территория сопоставима по площади со 150 тысячами футбольных полей.

"Самое ужасное в том, что мы видим, как лес страдает, умирает, но сделать ничего не можем", - рассказывает Вебер.

Правительство ФРГ разработало план по спасению "легких страны". Оно обойдется примерно в 800 миллионов евро. В частности, к санитарной чистке леса от больных и ослабленных растений, а также к посадке более устойчивых к засухе за счёт глубокого проникновения корней деревьев привлекут военнослужащих.

Но пока на этом месте появится новый лес, пройдут десятки, сотни лет. У природы полно времени. Не уверен, что оно есть у человечества. Томас Вебер лесничий

По мнению некоторых экспертов, последствия еще одного жаркого засушливого лета могут оказаться катастрофическими.

"Так можно ли спасти лес Германии? Правительство хотя бы пытается это сделать. Но главная причина происходящего - общее изменение климата. Предугадать, как скажется рост температур на деревьях в будущем, невозможно", - передает из ФРГ корреспондент Euronews Йона Каллгрен.