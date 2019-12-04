Отравленная вода Базеля

В швейцарском Базеле в прошлом месяце в результате химических анализов в питьевой воде было обнаружено канцерогенное вещество этилдиметилкарбамат, которое при высоких концентрациях может вызывать рак. Как сообщают местные СМИ, скорее всего оно присутствовало в питьевой воде города в течение последних 15 лет.

Однако власти поспешили успокоить потребителей, заверив, что уровень содержания этилдиметилкарбамата в воде настолько низок, что никогда не представлял никакой опасности для здоровья населения и что питьевую воду можно употреблять без ограничений.

Тем не менее местная компания водоканала IWB немедленно приняла меры предосторожности и остановила забор сырой воды из Рейна. Как выяснилось, этилдиметилкарбамат, который используют при производстве пестицидов, попал в реку вместе с отходами фармацевтической группы Байер Bayer в Муттенце.

После того, как вещество было обнаружено в речной воде, выбросы были прекращены. Кроме того, в качестве немедленной профилактической меры, Bayer внедрил новый так называемый экстракционный аппарат для улучшения очистки сточных вод.