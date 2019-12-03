Посольство США в РФ:"Пора отпустить Пола домой"

Пол Уилан не шпион. Пора отпустить его домой. Посольство США в России потребовало у Москвы "прекратить искажать факты" после того, как МИД РФ назвал бывшего морского пехотинца "симулянтом", затягивающим с ознакомлением с собственным делом, а его слова об издевательствах в СИЗО - провокацией.

По данным Вашингтона, обвиняемому в шпионаже американцу не дают позвонить родным, отказывают в проведении независимого медосмотра и даже в переводе на ангилийский язык его же собственного дела. Русским он не владеет. При этом Уилан неоднократно жаловался на боли в плече и обострение грыжи. Сотрудники ФСИН якобы угрожали ему оружием.

МИД РФ заявляют о "создания искусственной шумихи" вокруг персоны Уилана и об очередной кампании по дезинформации и очернению образа России.

Гражданина США, а также Великобритании, Ирландии и Канады задержали в Москве в конце прошлого года. По данным следствия, на изъятой у него флэшке хранились сведения, составляющие гостайну. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам Уилан говорит, что в Россию приехал на свадьбу к другу, и свою вину отрицает.