МОК осуждает, но пока воздержится

Международный Олимпийский Комитет "в самых суровых выражениях" осуждает предполагаемый манипуляции с базой данных российского антидопингового агентства, однако от конкретных решений воздержится до публикации выводов расследования WADA. Об этом заявлено по итогам заседания исполкома МОК в Швейцарии.

Ранее в комитете заявляли, что поддержат самые жёсткие санкции, если факт манипуляций подтвердится.

Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК:

"Да, российский вопрос обсуждался на заседании достаточно долго. Я могу сказать лишь, что была подтверждена приверженность заявлению, которое МОК сделал на прошлой неделе. Скоро исполком WADA озвучит выводы и рекомендации, на основании чего мы сможем делать последующие заявления".

Международное антидопинговое агентство должно вынести решение в понедельник. Ранее его специалисты заявили, что российское агентство регулярно нарушает требования антидопингового кодекса. Подчёркивается, что речь идёт не о действиях отдельных атлетов, а о крупномасштабной программе. WADA рекомендует МОК на четыре года лишить России права на проведение международных соревнований, а российских спортсменов — права выступать под флагом своей страны.

В Москве категорически отвергают обвинения и называют происходящее попыткой "выдавить" Россию из мирового спорта. Российский олимпийский комитет отмечает, что пока не прекращает подготовку к Олимпийским Играм следующего года в Токио.