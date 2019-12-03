Мощный пожар на грузовом терминале в Санкт-Петербурге

Ранним утром в среду к тушению пламени на одном из грузовых терминалов в Санкт-Петербурге были привлечены свыше 200 пожарных и почти полсотни единиц спецтехники.

Сигнал о задымлении на складе контейнеров поступил на пульт экстренных служб на рассвете. Ангар площадью более 12 тыс. кв. м, по предварительным данным, был оборудован системой пожаротушения, которая активизировалась автоматически.

Сообщается, что на складе хранили легковоспламеняющиеся грузы, в частности, там имелось не менее 4 тыс. тонн каучука и около тысячи тонн фанеры.

Производственная деятельность на терминале, как сообщили владельцы компании, которой он принадлежит, была приостановлена. Она будет возобновлена лишь с разрешения надзирающих органов после проведения всеобъемлющей проверки.

Сам склад с хранившимися грузами выгорел полностью.