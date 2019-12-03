Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Мощный пожар на грузовом терминале в Санкт-Петербурге

 Комментарии
  Алексей Доваль  Elena Karaeva 
Мощный пожар на грузовом терминале в Санкт-Петербурге
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Ранним утром в среду к тушению пламени на одном из грузовых терминалов в Санкт-Петербурге были привлечены свыше 200 пожарных и почти полсотни единиц спецтехники.

Сигнал о задымлении на складе контейнеров поступил на пульт экстренных служб на рассвете. Ангар площадью более 12 тыс. кв. м, по предварительным данным, был оборудован системой пожаротушения, которая активизировалась автоматически.

Сообщается, что на складе хранили легковоспламеняющиеся грузы, в частности, там имелось не менее 4 тыс. тонн каучука и около тысячи тонн фанеры.

Производственная деятельность на терминале, как сообщили владельцы компании, которой он принадлежит, была приостановлена. Она будет возобновлена лишь с разрешения надзирающих органов после проведения всеобъемлющей проверки.

Сам склад с хранившимися грузами выгорел полностью.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.