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Новый парламент Испании начал работу

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  Мария Сашинская 
Новый парламент Испании начал работу
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Парламент четырнадцатого созыва Испании начинает свою работу. Две палаты главного законодательного органа страны сформированы, а переговоры по созданию правительства между Социалистической партией и Левыми республиканцами Каталонии продолжаются.

Каталонская социалистка Меричель Батет была переизбрана спикером Конгресса депутатов. Первым вице-президентом также стал социалист Альфонсо Родригес, а вторым – Ана Пастор из Народной партии.

Так называемый "санитарный кордон" между левыми и правыми не сработал, и партии "Vox" удалось представить в Конгрессе четвертого вице-президента. Социалист Пилар Ллоп возглавил Сенат. Он получил поддержку в 130 голосов. Главный конкурент Ллопа Пио Гарсия Эскудеро из Народной партии набрал 109 голосов.

Лидеры обеих палат, Сената и Конгресса, были избраны простым большинством. Никому из них не достались 29 голосов от националистических партий, представители которых вместо галочки написали слово "свобода" в своих бюллетенях.

Состав палат при поддержке левых и националистов дает представление о состоянии переговоров по назначению Педро Санчеса на пост главы исполнительной власти. Он подписал соглашение с левой партией "Подемос", но все еще далек от необходимого большинства в 176 мест.

Консервативная Народная партия и правоцентристская партия "Граждане", а также правая "Vox" пока отказываются поддерживать Педро Санчеса.

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