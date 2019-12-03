Снос "Соловья": "Мы отказываемся от своей истории"

В воскресенье 1 декабря в московском Киноцентре на Красной Пресне прошел последний сеанс – зрителям бесплатно показали «Великого диктатора» Чарли Чаплина. В ближайшее время здание начнут подготавливать к сносу, на его месте появится жилой комплекс.

Мы решили поговорить с экспертами, активистами и москвичами о том, что такое кинотеатр «Соловей» для российской столицы.

Александра Селиванова, старший научный сотрудник «Музея Москвы», кандидат архитектуры:

Здание киноцентра - характерный пример позднего советского модернизма, даже брутализма. Проект реализовывался долго и архитектура скорее характерна для 1970-х годов, хотя само здание было открыто только в 1989.

Очень грустно, что у нас абсолютно не ценят наследие модернизма и именно эти объекты пропадают очень быстро. Александра Селиванова старший научный сотрудник "Музея Москвы"

«Соловей» неплохо вписан в рельеф и многофункционален. Чего в нем только не было: и «Музей кино», и рестораны, и клуб, и кинотеатр, который возможно было дорастить до огромного количества залов, а первоначально их было всего три. Здание действительно можно было пересобирать, как модернистский конструктор.

Виктор Козловских

Очень грустно, что у нас абсолютно не ценят наследие модернизма и именно эти объекты пропадают очень быстро. Они практически не внесены в охранные списки объектов культурного наследия. Это трагический момент, потому что эти здания не типовые, они всегда были разумно вписаны в окружение и имели очень любопытные элементы декора.

На первый сеанс я пошла с мамой, когда мне было 12 лет, после этого "Соловей" стал одним из самых любимых мест в Москве. Елизавета Морская москвичка

С точки зрения обывателя, объекты модернизма вызывают ассоциации аскетизма, бедности. И, конечно, для русского человека, в котором сохранилось с 1917 года желание пожить во дворцах, стремление к роскоши и декоративному оформлению пространства до сих пор актуально. Именно поэтому гладкие лапидарные объемы архитектуры модернизма вызывают скорее отторжение и неприятие.

В странах Восточной Европы эти здания тоже уничтожаются, потому что они - знаки советской эпохи - ассоциируются со временем, которое хочется зачеркнуть и забыть. В странах Европы и Америки к этой архитектуре относятся с интересом. Ее не сносят, а поддерживают как историческое наследие.

Киноцентр на Красной Пресне в Москве Виктор Козловских

Виктор Козловских, реставратор, активист "Архнадзора":

«Соловей» - это здание, придуманное и продуманное для киноискусства. Оно стало уникальным местом притяжения людей, которые любили и изучали кино, поэтому здесь важна не только архитектурная составляющая. Это именно сакральное, «намоленное» место, куда приезжали великие кинематографисты, где работали прекрасные люди, которые смогли создать здесь особенную атмосферу.

В Москве уже несколько лет проходит глобальная программа по перестройке советских кинотеатров в спальных районах, заменяя их на торговые центры с функцией кинотеатра. Где-то эти сносы проходят тихо, где-то – как «Улан-Батор» на Академической – сопровождаются протестами.

"Соловей" - сакральное, «намоленное» место, куда приезжали великие кинематографисты, где работали прекрасные люди, которые смогли создать здесь особенную атмосферу. Виктор Козловских активист "Архнадзора"

Нам преподносят снос как «реставрацию кинотеатров», но по сути, заменяют места, где кино было смысловой доминантой, на сеть торговых центров, похожих друг на друга.

Нельзя проходить мимо таких случаев, потому что эти кинотеатры – часть городской среды, не только архитектурной, но и духовной. Это все, по сути, история нашего города, нашей страны и нашего XX века. Когда мы отказываемся таким образом от нашей эпохи, мы теряем какой-то пласт собственной культуры.

Киноцентр на Красной Пресне в Москве Виктор Козловских

Елизавета Морская, 22 года, студентка МГИМО:

«Соловей» проходит красной ниточкой через долгие годы моей жизни. Я помню, на первый сеанс я пошла с мамой, когда мне было 12 лет. Мы смотрели фильм «Mamma Mia!», и после этого он стал одним из любимых мест в Москве. В детстве я там несколько раз праздновала свой День рождения, ходила туда на свидания и встречи с друзьями.

Это мой самый любимый кинотеатр в Москве и его закрытие я переживала, как личную трагедию. Подписала много петиций в его защиту - не только я, но и вся моя семья. Ходила на мирный митинг, который проводился в последний день работы киноцентра.

«Соловей» был одним из последних независимых кинотеатров, он не входил ни в одну из сетей, администрация самостоятельно выбирала репертуар. Здесь можно было посмотреть и блокбастер, и артхаусное кино. И при этом очень гибкая ценовая политика. Человек действительно мог купить билет за 150-200 рублей. Где еще в Москве такие цены?