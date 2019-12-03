Импортозамещенное программное обеспечение

В Кремле подписан закон, обязывающий перед продажей предварительно устанавливать на импортируемые товары электроники российское программное обеспечение.

В документе не уточняется, какие именно программы должны быть предустановлены, список позднее опубликуют профильные ведомства.

Авторы подписанного закона считают, что его исполнение обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, передает РИА, это "позволит уменьшить злоупотребления со стороны крупных иностранных компаний".

Ассоциация РАТЭК, представляющая в России в том числе интересы корпорации Apple, уже заявила, что принятая мера приведет к монополизации сферы разработки российского программного обеспечения и поэтому противоречит принципам ВТО.

Apple, никогда не предустанавливающая сторонние приложения, еще месяц назад предупредила, что в этой связи она может покинуть российский рынок.

В силу закон должен вступить в июле будущего года.