Провальные автотрассы Румынии

Бездорожье становится румынской национальной особенностью, убеждены автомобилисты, требующие от властей идти в ногу со временем.

Сегодня эта страна, ставшая членом Евросоюза в 2007 году, возглавляет список государств с наименее развитой дорожной инфраструктурой. По данным ассоциаций автомобилистов, через 30 лет после падения режима Чаушеску в стране построили всего 700 километров автотрасс.

"Румыния занимает первое место среди стран ЕС по числу аварий со смертельным исходом, - говорит Александр Штефан, основатель ассоциации "Румыния без выбоин". -Наша страна также удерживает антирекорд по количеству автомагистралей".

Такие провинции как Мунтения и Западная Молдавия вовсе не имеют автомагистралей. Треть румынских дорог до сих пор покрыты гравием.

"Я приехал сегодня из Венгрии, - рассказывает этот водитель. - Все было хорошо, пока я не пересек границу в районе города Дева в Трансильвании: здесь дорога закончилась"...

Ассоциации автомобилистов регулярно устраивают акции протеста, в том числе в парламенте страны, требуя государственного плана по строительству европейских дорог. С ними - на словах - согласен премьер-министр Людовик Орбан: "Строительство автотрасс - один из наших приоритетов", - заявил он на днях.

На деле ситуация иная: из-за нехватки дорог по имеющимся передвигается транспорта в 2 раза больше, нежели их пропуская способность. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, еще одна ассоциация уставших от бездорожья автомобилистов под руководством предпринимателя Стефана Мандачи начала общенациональную кампанию, заложив символически первый километр столь нужных стране дорог.