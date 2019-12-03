Кем ты был, щенок Догор?

Волк или собака? Первичный ДНК-анализ не смог показать геном древнего щенка, мумия которого была обнаружена на севере Якутии в прошлом году. На данный момент ученые ответили на вопрос, когда погиб щенок.

Сергей Федоров, инженер-исследователь: "В условиях вечной мерзлоты этот щенок мог погибнуть и сто, и двести лет назад. Радиоуглеродный анализ в лаборатории в Стокгольме показал, что случилось примерно 18 тысяч лет назад".

Шерсть, ресницы, усы, молочные зубы... Находка сохранилась очень хорошо. Ученые дали щенку кличку Догор, что в переводе с якутского означает друг. Малыш умер в возрасте двух месяцев. Причина смерти не ясна. Ученые предполагают, что щенок Догор мог быть самой древней из когда-либо обнаруженных одомашненных собак. Все исследования ведутся в Швеции и продлятся до 2020 года.