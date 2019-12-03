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Великобритания

Трамп обвинил Макрона в неуважении к членам НАТО

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  Мария Сашинская 
Трамп обвинил Макрона в неуважении к членам НАТО
Авторское право
REUTERS/Kevin Lamarque
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Дональд Трамп обвинил Эммануэля Макрона в неуважении к НАТО после того, как ранее президент Франции назвал Альянс находящимся в состоянии "смерти мозга". Американский президент сделал свое заявление на саммите НАТО, проходящем в Лондоне.

Дональд Трамп, президент США

"Это жесткое и очень неприятное высказывание для 28 стран. Вы просто не можете говорить такое о НАТО. Это неуважительно. Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, поэтому, на мой вгзляд, это опасные слова из их уст"

Свое заявление французский лидер сделал комментируя отсутствия координации между США и ЕС, а позднее призвал страны НАТО сосредоточиться на стратегических целях – борьбе с терроризмом и обеспечении мира в Европе.

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