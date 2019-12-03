Евродепутаты едут на Мальту

В столицы Мальты родственники убитой журналистки Дафне Каруаны Галиции подали иск против премьера Муската. Глава кабмина обвиняется в нарушении конституции. Истцы - а это вдовец - Питер Каруана Галиция и сыновья Дафне - потребовали проверить возможную личную заинтересованность Муската в ликвидации журналистки.

В то же самое время протестующие собрались на площади перед парламентом, они требуют отставки Муската.

Сам Мускат два дня назад объявил, что покинет пост главы правительства, но лишь после Нового года. Его оппоненты говорят, что премьер должен сложить с себя полномочия немедленно.

Как пояснил прессе министр юстиции Мальты Оуэн Бонничи, "у народа есть право на манифестацию, как и на то, чтобы протестовать в той форме, которая кажется наиболее оправданной, но покинуть парламент мы сейчас не можем, они нас тут заблокировали".

В Европарламенте объявлено, что во вторник на Мальту прибудет делегация европейских законодателей. Они намерены проверить, как продвигается расследование убийства журналистки. Депутаты встретятся с семьей погибшей, а также с коллегами Каруаны Галиции и активистами мальтийских НПО, выступающими против коррупции властей.