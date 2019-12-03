Как исчезают альпийские ледники: фото

За последние 170 лет в Швейцарии исчезли более 500 ледников, и ученые предупреждают: 90% из оставшихся 1500 растают к концу века, если не будет сделано ничего для сокращения выбросов СО2.

Недавно библиотека Цюрихского федерального технологического университета опубликовала архивные снимки альпийских ледников, сделанные еще в 19 веке. В этом году в тех же местах побывал фотограф агентства Reuters.

Где-то снежный покров еще остался, но значительно уменьшился, превратившись в смесь льда и камней, а где-то теперь на месте ледников растут деревья.

Нижний Гриндельвальд

На снимке слева – изображение ледника, расположенного в Бернских Альпах, по состоянию на 1858 год, на снимке справа – он же 26 августа этого года.

Ледник Триент

На месте ледника Триента (фото слева сделано в 1891 году) раскинулся густой лес. Снега почти не видно.

Ронский ледник

На Ронском леднике находится исток одноименной реки, которая протекает по территории Швейцарии и Франции. На снимке слева – ледник 170 лет назад. Теперь это скорее цветущая долина.

Ледник Алеч

Алечский ледник тоже уже совсем не такой, каким он был в 1865 году.

Ледники Эйгер, Гизен и Гугги

Ледники Эйгер, Гизен и Гугги находятся недалеко от вершины Юнгфрау в кантонах Берн и Вале. Кадр слева был сделан в период с 1890 по 1900 год, кадр справа – этим летом.

За прошлый год швейцарские ледники потеряли 2% своего объема, согласно данным национального института мониторинга за ледниками GLAMOS.

Швейцарские активисты пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме. Участник кампании Glacier Initiative собрали 112 тысяч подписей, требуя от правительства принять более жесткие меры для снижения выбросов парниковых газов к 2050 году. Согласно местному законодательству, сбор такого числа подписей означает, что вопрос может быть вынесен на национальный референдум.