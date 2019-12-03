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Исландия

Исландия запрещает тяжелое топливо

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  Мария Сашинская 
Исландия запрещает тяжелое топливо
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Исландия запретит судам, работающим на мазуте и других видах тяжелого топлива, заходить в свои территориальные воды. Ограничение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Посмотреть на природу Исландии приезжают туристы со всего света, в том числе и пассажиры круизных лайнеров. По мнению местных властей, такие путешествия оказывают самое негативное воздействие на окружающую среду. Чтобы защитить остров и его естественные ландшафты, страна принимает радикальные меры.

Гудмундур Инги Гудбрандссон, министр окружающей среды Исландии

"Суда могут использовать легкие виды нефтяного топлива, пока не перейдут на другие источники энергии. Я надеюсь, в скором будущем это произойдет, но тяжелое жидкое топливо – самое грязное, поэтому чрезвычайно важно остановить его использование"

Исландия станет первой страной, вводящей подобные ограничения в масштабах всего государства.

Региональные запреты уже есть в норвежских фьордах. Во время сгорания мазута частицы сажи выбрасываются в атмосферу, нанося вред не только здоровью людей, но и ускоряя таяние ледников.

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