Вашингтон пригрозил Парижу новыми пошлинами

США пригрозили ввести дополнительные пошлины на французские товары на почти 2,5 млрд долларов. По заявлению американского Торгпредставительства, в "черном спсике" могут оказаться сыры, игристые вина, косметика, мыло и сумки.

Увеличение ввозных тарифов до 100% в середине января может стать ответом на одобренный в июле Францией трехпроцентный налог для цифровых гигантов GAFA. Он касается, прежде всего, американских интернет-компаний, таких как Facebook, Apple, Google и Amazon. Сегодня транснациональные технологические фирмы зачастую декларируют свою прибыль - независимо от того, откуда она поступает - в странах с мягкой налоговой политикой, например, в Люксембурге или Ирландии. В Париже намерены это исправить - уже в следующем году пополнить национальный бюджет на 500 миллионов евро - и отмечают: если по ту сторону Атлантики все же решатся на очередные "санкции", ЕС будет готов ответить.

В Белом доме же заявляют о недопустимости общего роста европейского протекционизма и планируют начать расследование в отношении Австрии и Италии: не угрожают ли и местные налоги американским компаниям.