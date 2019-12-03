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Франция

Почему французские профсоюзы протестуют против пенсионной реформы?

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  Андрей Позняков 
Почему французские профсоюзы протестуют против пенсионной реформы?
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Франция готовится к национальной забастовке, которая может стать одной из крупнейших за последние годы. О намерении принять участие в акции заявили профсоюзы работников разных сфер, прежде всего транспорта и образования. Ожидается, что в четверг будет закрыто большинство школ и детских садов, ожидаются перебои в движении поездов, забастовку поддержали объединения сотрудников Air France и авиадиспетчеры, полиция и коммунальные службы. Что спровоцировало столь масштабное недовольство?

Профсоюзы протестуют против готовящейся во Франции пенсионной реформы. Власти планируют унифицировать систему выплат — 42 схемы, которые действуют сейчас, должна заменить одна общая для всех модель. Противники реформы недовольны прежде всего предложениями о порядке расчёта пенсионных выплат и решением вопроса о пенсионном возрасте.

Кому сколько платить?

Сейчас при расчёте размера пенсии учитываются лучшие в плане доходов 25 лет работы в частном секторе и последние полгода службы в государственных структурах. Предполагается, что после реформы выплаты окажутся в зависимости от количества баллов, которые работникам будут начислять с первого дня трудоустройства в соответствии с характером их деятельности.

Когда выходить на пенсию?

Правительство хочет изменить и положения о пенсионном возрасте. Формально он остаётся без изменений — 62 года. На практике появляется новый возраст для расчётов — 64 года. Завершить карьеру можно и до, и после этого срока — но размер выплат будет, соответственно, меньше или больше в зависимости от возраста. Каждый год досрочного выхода на пенсию обернётся потерей 5%, соответственно каждый лишний год трудового стажа увеличит выплаты на 5%.

В поисках справедливости

Реформа, как говорят в правительстве, необходима, чтобы сбалансировать бюджет пенсионной системы и сделать её более справедливой. Кроме того, отмечается необходимость стимулировать работников как можно дольше продолжать профессиональную деятельность.

Противники реформы полагают, что она наоборот ущемляет права тех, кто работает на опасном производстве, с риском для здоровья и сейчас претендует на повышенную пенсию. Речь идёт, в частности, и о тех, кто сейчас может досрочно выходить на пенсию — например, работники государственной железнодорожной компании SNCF. Что касается новой схемы подсчёта выплат, то её противники реформы рассматривают как удар по работникам, которые когда-либо сталкивались с временными карьерными трудностями.

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