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Прошло 30 лет с окончания "холодной войны"

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  Мария Сашинская 
Прошло 30 лет с окончания "холодной войны"
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30 лет назад, в декабре 1989 года состоялась встреча, поставившая точку в "холодной войне". Через месяц после падения Берлинской стены президент США Джордж Буш старший и лидер Советского Союза Михаил Горбачёв встретились на Мальте.

Главы сверхдержав решили обсудить новый порядок в Восточной Европе. На встрече не было подписано никаких соглашений, но она стала исторической.

Эдвард Фенек Адами, бывший премьер-министр Мальты

"Они не хотели никаких формальностей. Встреча совсем не должна была быть саммитом, но стала очень важным саммитом. Идея состояла в том, чтобы поговорить, узнать друг друга в дружелюбной атмосфере, без каких-либо помех и формальностей. Это было совершенно уникальное событие, не думаю, что раньше что-либо подобное происходило"

По важности события для Европы некоторые эксперты сравнивают встречу двух лидеров на Мальте с Ялтинской конференцией 1945 года, где Рузвельт, Сталин и Черчилль обсуждали устройство мира после Второй мировой войны.

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