Агролесоводство: коровы не испортят атмосферу

На этом колумбийском пастбище пасутся счастливые коровы. В меню животных - фрукты, падающие с плодоносных деревьев и свежие зеленые листья, растущих поблизости кустарников. В недалеком прошлом, чтобы расчистить пространство для выпаса крупного рогатого скота, аграрии вырубали леса. В настоящее время от этой практики постепенно отходят и переходят к агролесоводству. В рамках пилотного проекта, фермер Энрике Мургейто на одной территории выращивает полезные травы, плодовые и зерновые культуры, высаживает деревья, и организует выпас коров. Такой подход к ведению хозяйства увеличивает фермерский доход. Кроме того, что очень важно, агролесоводство защищает дикую природу.

Энрике Мургейт, фермер: "Эта система способствует сохранению биологического разнообразия. Это хорошо и для почвы: улучшается ее плодородность. Используя преимущества агролесоводства, в атмосферу меньше попадает метана от коров, снижаются выбросы диоксида азота и закиси азота. Поэтому применение системы агролесоводства - одно из решений проблемы изменения климата."

Ученые отмечают, что на такую безобидную (на первый взгляд) отрасль как сельское хозяйство, приходится порядка 23% общемировых выбросов парниковых газов. Исследователи утверждают, что агролесоводство - лучшее решение и для фермеров, и для окружающей среды. По данным Всемирного банка, в Колумбии за последние семь лет количество агролесоводческих ферм увеличилось в десять раз.