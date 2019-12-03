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Северная Македония

Балканское озеро Преспа подает сигнал SOS

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  Елена Караева  Borjan Jovanovski 
Балканское озеро Преспа подает сигнал SOS
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Еще 30 лет назад побережье озеры Преспы доходило и до этих мест. Этот водоем расположен на территории трех стран: Северной Македонии, Греции и Албании. Раньше волны озера плескались совсем рядом с папертью деревенской церквушки, а сейчас до воды нужно идти не одну сотню метров.

Об этом рассказывает местный житель Здравко Лазаревски: "За год тут вода снова ушла от берега, а уровень ее понизился. Я бы сказал, что, если сравнивать с прежними временами, вода ушла метров на 35, если не на все 40.

Сотрудник Гидрометеоцентра Северной Македонии Атанас Угриновски называет другие причины происходящего: "Низкий уровень озера Преспы обусловлен в первую очередь природными факторами, в основном, сильной засухой, отсутствием осадков в виде дождя осенью и снега в зимний период. С другой стороны, мы фиксируем постоянный рост среднемесячных температур".

Этот регион никогда особенно не отличался развитой экономикой, а климатические изменения внесли коррективы, уменьшив, к примеру, количество туристов, которые любили проводить тут отпуск.

Ресторатор Бошко Димовски не скрывает своего расстройства: "Водная гладь озера исчезает просто на глазах, мы видим, как обнажается дно. Люди, приезжающие сюда покупаться, позагорать, половить рыбу, видя такую ситуацию, просто разворачиваются и уезжают".

Бьют тревогу и экологи, они считают, что проблему рассматривать комплексно и на межправительственном уровне.Об этом Мария Эфтимовска из НПО Ecogerila Prespa: "Нужен комплекс мер, наметить его нужно с теми, кто работает на местах, требуется привлечь активистов, занимающихся охраной природы. Сейчас пока все сводится к формальным обсуждениям и к принятию паллиативных мер, чтобы просто подлатать дырки, но не решить проблему на системном уровне".

Из Северной Македонии передает журналист Euronews Борян Йовановский: "Тут мы имеем дело с настоящим экологическим бедствием, справиться с которым можно, лишь объединив усилия всех трех государств, на территории которых расположено озеро Преспа".

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