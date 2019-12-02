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Франция

Наводнение снова уносит жизни на юге Франции

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  Марфа Васильева 
Наводнение снова уносит жизни на юге Франции
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REUTERS/Eric Gaillard
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Пять человек погибли на юге Франции в результате мощнейших проливных дождей, который обрушиваются на департаменты Воклюз, Вар и Приморские Альпы второй раз за последние 10 дней. В воскресенье во всех трех департаментах был объявлен наивысший - красный - уровень погодной опасности.

Двое жителей Лазурного берега утонули из-за разлива рек. Еще трое спасателей, вылетевших на вертолете на помощь пострадавшим, разбились ночью под Марселем, подтвердили в Министерстве внутренних дел. Соболезнования семьям погибших выразил президент Франции Эммануэль Макрон, он приветствовал "безмерное мужество" спасателей.

На прошлой неделе стихия унесла жизни шести человек.

В департаменте Вар больше других пострадали города Фрежюс и Сен-Поль-ан-Форе. В Приморских Альпах поднявшаяся вода затопила целые кварталы в Каннах и Мандельё-ла-Напуль. Здесь закрыты все учебные заведения. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек, за ночь они получили полторы тысячи призывов о помощи.

В понедельник утром в трёх пострадавших департаментах красный уровень погодной опасности сменился на оранжевый. Теперь предстоит оценить ущерб, нанесённый стихией.

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