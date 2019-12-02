Смертельное ДТП в Тунисе

Cвыше двух десятков человек погибли в ДТП в Тунисе: экскурсионный автобус перевернулся и съехал, по другим сообщениям, упал в обрывистый кювет.

В качестве предварительной причины дорожной аварии называют ошибку водителя, который не справился с управлением.

В автобусе находились по меньшей мере 43 пассажира. Оставшиеся в живых получили ранения.

Транспортное средство везло отдыхающих из столицы страны на экскурсию в направлении города Айн Драхам.

На месте трагедии уже побывали президент и глава правительства страны.

Сообщается, что принадлежал автобус одному из частных туристических агентств.

По данным дипмиссии России, граждан Российской Федерации среди погибших и пострадавших нет.