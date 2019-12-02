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Острова Самоа

Эпидемия кори на Самоа

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  Вероника Доваль 
Эпидемия кори на Самоа
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Число заболевших корью на Самоа возросло до 3700 человек, более 50 человек умерли в результате этого заболевания, 48 из них - дети младше четырех лет. Об этом в понедельник сообщило правительство государства. В настоящий момент 183 человека госпитализированы с корью, 19 тяжелобольных детей находятся в реанимации.

Власти Самоа объявили в стране чрезвычайное положение. На острове закрыты школы и учебные заведения. Министерство здравоохранения объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовая вакцинация началась 18 ноября. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тысяч вакцин, за время массовой вакцинации прививки против кори удалось сделать 58 тысячам местных жителей. Все население острова составляет порядка 200 тысяч человек.

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