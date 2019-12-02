Путин и Си запустили "Силу Сибири"

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник. Старт его эксплуатации был дан в ходе телемоста с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы правления "Газпрома" Алексея Миллера. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены раньше срока.

Владимир Путин, президент России: "Сегодня знаменательное, по-настоящему историческое событие не только для глобального энергетического рынка, но, прежде всего, для нас с вами - для России и для Китая".

В понедельник был открыт участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. На втором этапе будет запущен отрезок длиной около восьмисот 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3 тысяч километров.

"Газпром" и китайская CNPC подписали 30-летний договор о ежегодных поставках 38 миллиардов кубометров газа в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет около 400 миллиардов долларов. Строительство газопровода заняло более 5 лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.