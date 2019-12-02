Премьер-министр пообещал отставку в новом году

Премьер-министр Мальты уйдет в отставку в январе. Об этом Джозеф Мускат объявил в воскресенье в ответ на непрекращающиеся акции протеста. Накануне тысячи человек вышли на улицы столицы Валлетты, чтобы в очередной раз потребовать отставки главы правительства, проведения независимого расследования журналистки Дафне Каруаны Галиции и привлечения к ответственности виновных.

В телеобращении к нации в воскресенье Джозеф Мускат заявил, что получил поддержку парламентского большинства и министров от правящей Лейбористской партии и останется на посту до 12 января, когда будет назначен его преемник. Тем не менее, отмечают наблюдатели, в своем выступлении Мускат ни словом не обмолвился о гибели журналистки, в причастности к которой обвиняют его ближайшее окружение.

Оппозиция, гражданское общество и международный консорциум журналистских расследований убеждены, что премьер-министр Мальты неоднократно вмешивался в ход расследования, чтобы выгородить главу своей администрации Кита Шембри.

Они также считают, что именно Мускат оказал давление на правительство на прошлой неделе, чтобы то отказало главному подозреваемому по делу - бизнесмену Йоргену Фенеку - в предоставлении правового иммунитета. Его Фенек требовал в обмен на признательные показания.