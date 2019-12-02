Греция-Турция: новый "шторм" в Средиземноморье

К новому обострению отношений между Афинами и Анкарой привел двусторонний меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон, подписанный Турцией и Правительством национального согласия Ливии. Греция считает, что турецкие власти с помощью этого документа пытаются лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.

В понедельник Афины пригрозили объявить персоной нон грата и выслать из страны ливийского посла, если до пятницы не будет представлен текст меморандума.Тем временем Брюссель призвал Труцию избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями.

Петер Стано, представитель Еврокомиссии: "Турция должна уважать международное право, а также добрососедские отношения с другими странами и избегать любых угроз или действий, которые могут нанести ущерб этим отношениям и мирному урегулированию споров, какими бы они ни были".

На прошлой неделе в греческий МИД для объяснений относительно подписанного документа был вызван турецкий посол. Афины считают, что меморандум игнорирует географические интересы Греции и нарушает суверенные права третьих стран, но в то же время закрепляет морские зоны за оккупированным Турцией Северным Кипром.

Ряд аналитиков полагает, что Турция таким образом пытается лишить греческие острова возможности претендовать на морской шельф за пределами своих территориальных вод, а также обзавестись дополнительными аргументами при реализации проекта по добыче газа в районе Кипра.