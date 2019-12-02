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Франция

В Париже простились с погибшими в Мали военными

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  Мария Горковская 
В Париже простились с погибшими в Мали военными
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В Париже простились с 13 военнослужащими, погибшими в Мали. Траурная церемония состоялась во Дворце инвалидов. Шесть офицеров, шесть младших офицеров, старший капрал. Все они стали кавалерами ордена Почетного легиона посмертно.

"13 сынов Франции убиты. Они погибли в ходе операции, защищая свою страну и народы Сахеля, ради безопасности своих соотечественников и свободы мира", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отдать дань памяти погибшим пожелали и предшественники Макрона на президентском посту, а также малийский лидер Ибрагим Бубакар Кейта, близкие павших и обычные французы. Всего 2 500 неравнодушных.

Для национальной армии эта самая масштабная единовременная потеря с 1983 года, когда в результате нападения на штаб миротворческого контингента в Бейруте погибли 58 человек.

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