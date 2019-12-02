Мадрид принимает COP 25

Менее чем за месяц до открытия 25-ой конференции ООН по изменению климата ( COP25) её участникам пришлось приспособиться к изменению маршрута: вместо чилийской стллицы Сантьяго, где не прекращаются бурные протесты, 4 ноября форум был перенесён в Мадрид, и в городе закипела работа.

100 тысяч кв.метров - половину своей площади - предоставил для проведения конференции выставочный комплексе IFEMA, один их пяти крупнейших в Европе. Ожидается прибытие 25 тысяч гостей из 200 стран.

Чтобы убедить в своей способности принять СОР25, испанское правительство сформировало переговорную группу во главе с генеральным секретарём по иностранным делам Хосе Мануэлем Альваресом.

"Основополагающим было желание Чили передать это право именно Испании, которую в Сантьяго сочли наилучшим кандидатом из всех предложенных, - прокомментировал принятое решение Альварес. - Во вторых, по своей культурной идентичности мы ближе всего к латино-американской общине, а COP25 планировалось провести в Латинской Америке. Ну, и в-третьих, сыграла роль многостороннесть и открытость Испании".

COP25 принесёт Мадриду это около 200 млн евро, в основном за счёт заполненности отелей и ресторанов, а затраты на проведение не превысят 50 млн. Но выгода от проведения COP25 исчисляется не только в евро.

Кристина Риверо из Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) говорит:

"Сейчас все компании озабочены тем, какое воздействие на климат оказывает их деятельность, и как представить потребителям свои усилия по защите окружающей среды в наилучшем виде. Люди хотят покупать продукцию компаний, для которых забота о будущем нашей планеты не просто слова. Учитывая растущую обеспокоенность потребителей этим вопросом, нужно как можно лучше осведомлять их о проходящей в Мадриде COP25, периодически освещать это событие в прессе".

Власти Мадрида обещают сделать всё от них зависящее, чтобы создать наилучшие условия для работы конфренции ООН.

Карлос Малраска, Euronews:

"Страны, принимавшие предыдущие климатические конференции - такие, как Германия, Франция или Марокоо - готовились к ним в течении двух лет. Мадрид сделал это в рекордно короткие сроки: менее, чем за месяц. Дата проведения СОР25 совпала с одним из самых длинных в этом году уик-эндов, поэтому город будет полон туристов. COP25 - это испытание для Испании и её столицы, на карту поставлена и международная репутация страны".