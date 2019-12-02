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Украина

При покушении на депутата в Киеве убит ребенок

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  Елена Караева 
При покушении на депутата в Киеве убит ребенок
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MTI Fotó: Nemes János
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В центре Киева накануне вечером неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover, в котором находились мужчина с ребенком. Ребенок скончался от полученного ранения.

Пресс-служба полиции сообщила, что за рулем внедорожника находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. По информации правоохранителей, мужчина целился в Соболева, однако пуля попала в его трехлетнего сына. Мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сам Вячеслав Соболев не пострадал. Начато расследование, в течение этой ночи проводилась полицейская спецоперация по поиску злоумышленника. Вячеслав Соболев неоднократно сообщал об угрозах в свой адрес и в адрес своей семьи.

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