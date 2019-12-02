При покушении на депутата в Киеве убит ребенок

В центре Киева накануне вечером неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover, в котором находились мужчина с ребенком. Ребенок скончался от полученного ранения.

Пресс-служба полиции сообщила, что за рулем внедорожника находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. По информации правоохранителей, мужчина целился в Соболева, однако пуля попала в его трехлетнего сына. Мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сам Вячеслав Соболев не пострадал. Начато расследование, в течение этой ночи проводилась полицейская спецоперация по поиску злоумышленника. Вячеслав Соболев неоднократно сообщал об угрозах в свой адрес и в адрес своей семьи.