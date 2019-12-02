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Чехия

Чехия перешла на спутниковую систему сбора дорожной пошлины

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  Вероника Доваль 
Чехия перешла на спутниковую систему сбора дорожной пошлины
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В Чехии введена в действие новая спутниковая система взимания дорожной пошлины за использование грузовым транспортом транзитных магистралей и дорог первой категории. Эксперты опасались, что ее запуск обернется значительными пробками при въезде на платные дороги, а также на пограничных переездах из-за необходимости оформления регистрации. Однако, по сообщениям местных СМИ, в понедельник утром были отмечены лишь небольшие замедления движения.

Отныне тысячи грузовиков и автобусов дальнего следования должны быть оборудованы специальными бортовыми устройствами. По словам представителей компании Czechtoll, управляющей платными дорогами в стране, новая система взимания платы позволит экономить почти миллиард крон (около 39 миллионов евро) в год.

Владимир Кремлик, министр транспорта Чехии: "Это смена поколений. Мы меняем микроволновую систему оплаты проезда на совершенно новую - спутниковую. Я думаю, что другие европейские страны, которые планируют подобные изменения, будут за нами наблюдать".

В Чехии требование по оборудованию спутниковыми приемниками касаются только транспортных средств массой выше 3,5 тонн. Водители легковых автомобилей могут продолжать пользоваться стандартными виньетками. Бесплатные участки можно найти, в основном, лишь вокруг крупных городов страны.

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