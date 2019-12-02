COP25: "Зелёная революция" и налог на выбросы

Призывы перейти от обещаний к конкретным решительным мерам, заявления о «зелёной революции» и предложения ввести международный налог на выбросы углерода: так в Мадриде начала Конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.

В ближайшие десятилетия нам придется выбрать свой путь. Либо мы капитулируем в полубеспамятном состоянии и «точка невозврата» будет пройдена, либо мы встанем на путь надежды и долгосрочных решений. Большинство ископаемых видов топлива должны остаться в уготовленном им природой месте. Антониу Гуттериш Генсек ООН

Активнее бороться с глобальным потеплением в первый день работы Конференции призвали многие лидеры стран Евросоюза. Новый председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что руководство ЕС хочет сделать Европу первым зелёным континентом. Именно ему принадлежит фраза о необходимости «зелёной революции»:

«Мы добились немалого прогресса в последние месяцы. Если сравнивать с тем, что было год или два назад, сейчас многие лидеры поддерживают более амбициозные планы, связанные с изменениями климата. Но мы и правда должны учитывать то, у разных стран разные стартовые позиции».

Громкие заявления прозвучали и от делегатов США. Несмотря на отказ Вашингтона от Парижского соглашения, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала, что Соединённые Штаты достигнут целей, установленных Рамочной конвенцией ООН по климату. В этих условиях эксперты, которые регулярно участвуют в конференция ООН по климату, с оптимизмом отзываются о перспективах формирования скоординированной экологической политики.

Я думаю, люди видят происходящие перемены. Они видят это в своей повседневной жизни. Это уже не вопрос будущего, наших детей и внуков. Я думаю, на самом деле происходит мобилизация, люди требуют реальных мер. Как сказала председатель конференции этого года, настало время действовать. Реми Пармантье координатор инициативы Because the Ocean

Далеко ли от этих слов к делу? Вопрос, скорее всего, останется открытым и после завершения конференции в Мадриде. Но, как отмечает наш корреспондент Даррен Маккафри, важность этого мероприятия определяется не тем, какие решения будут приняты по его итогам: «для 20 тысяч делегатов эта Конференция по климату задаёт тон предстоящей важной встречи в Шотландии, которая пройдёт в следующем году, а ещё усиливает давление на государства, которые отказываются сокращать выбросы углерода».

Конференция COP25 была спешно организована в Мадриде после того, как из-за финансовых проблем и массовых протестов её не смогли принять Бразилия и Чили. В работе форума обещала поучаствовать шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она возвращается в Европу из США на парусном катамаране и, как ожидается, уже во вторник прибудет в Лиссабон.