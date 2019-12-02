COP25: "Зелёная революция" и налог на выбросы

Призывы перейти от обещаний к конкретным решительным мерам, заявления о «зелёной революции» и предложения ввести международный налог на выбросы углерода: так в Мадриде начала Конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.
Активнее бороться с глобальным потеплением в первый день работы Конференции призвали многие лидеры стран Евросоюза. Новый председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что руководство ЕС хочет сделать Европу первым зелёным континентом. Именно ему принадлежит фраза о необходимости «зелёной революции»:
«Мы добились немалого прогресса в последние месяцы. Если сравнивать с тем, что было год или два назад, сейчас многие лидеры поддерживают более амбициозные планы, связанные с изменениями климата. Но мы и правда должны учитывать то, у разных стран разные стартовые позиции».
Громкие заявления прозвучали и от делегатов США. Несмотря на отказ Вашингтона от Парижского соглашения, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала, что Соединённые Штаты достигнут целей, установленных Рамочной конвенцией ООН по климату. В этих условиях эксперты, которые регулярно участвуют в конференция ООН по климату, с оптимизмом отзываются о перспективах формирования скоординированной экологической политики.
Далеко ли от этих слов к делу? Вопрос, скорее всего, останется открытым и после завершения конференции в Мадриде. Но, как отмечает наш корреспондент Даррен Маккафри, важность этого мероприятия определяется не тем, какие решения будут приняты по его итогам: «для 20 тысяч делегатов эта Конференция по климату задаёт тон предстоящей важной встречи в Шотландии, которая пройдёт в следующем году, а ещё усиливает давление на государства, которые отказываются сокращать выбросы углерода».
Конференция COP25 была спешно организована в Мадриде после того, как из-за финансовых проблем и массовых протестов её не смогли принять Бразилия и Чили. В работе форума обещала поучаствовать шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она возвращается в Европу из США на парусном катамаране и, как ожидается, уже во вторник прибудет в Лиссабон.