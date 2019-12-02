Экоактивисты требуют действий

В Мадриде около 20 экоактивистов попытались перекрыть дорогу к месту проведения конференции ООН по климату. Выстроившись с плакатами и скандируя лозунги, собравшиеся призывали лидеров к решительным действиям. Полицейские оттеснили активистов с дороги.

– Сегодня мы здесь, в Мадриде, потому что начинается климатический саммит, где лидеры и транснациональные корпорации собираются принимать решения о нашем будущем, – говорит одна из протестующих. – Мы съехались из двадцати с лишним стран на это «Восстание против вымирания» и выдвигаем лидерам ультиматум, требуем раскрыть правду и найти настоящие решения».

– Мне нужно читать книги, я должна играть, должна учиться, но наши лидеры полностью разрушили наше детство и наше прекрасное будущее, – говорит восьмилетняя девочка из Индии. – Вот почему я пришла сюда и требую, чтобы наш премьер-министр Индии Нарендра Моди и наши депутаты как можно скорее приняли закон об изменении климата, чтобы они действовали ради людей.

Новая манифестация пройдёт в Мадриде в пятницу, когда сюда, как ожидается, прибудет шведская активистка Грета Тунберг. Она направилась к испанским берегам из США на катамаране.