"Говорили: не гоните", - пострадавший в ДТП в Забайкалье

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье предстоит процедура опознания близких: имена большинства жертв аварии опубликованы. Рейс из Сретенска в Читу стал роковым для 19 человек. Двадцать один пассажир пострадал. Состояние нескольких человек тяжелое. Они не подлежат транспортировке. Местные врачи уже провели теле-консультации с московскими коллегами.

Валерий Кожевников, министр здравоохранения Забайкальского региона: "Тяжелые пациенты в Нерчинске - два человека. И два человека в Шилкино. Сейчас туда отправили нейрохирурга. У пациентов черепно-мозговые травмы, контузии головного мозга".

Почему разбился автобус? На этот вопрос должно ответить следствие. Но вот, что рассказал один из пострадавших:

"Снег шел, порошка, гололед. Сзади говорили: не гоните, порошка же. И все. Затащило нас сразу. С моста полетели. А потом не помню..."

Пассажирский автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. Лишь несколько человек смогли самостоятельно покинуть место ДТП. Правительство края обещает оказать помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.