Лондон: жизнь после теракта

Район вокруг Лондонского моста пытается снова вернуться к нормальной жизни. Но для местных жителей это понятие относительное.
Для некоторых торговцев на знаменитом Боро-маркете бизнес идет как обычно, в них силен дух товарищества. Пока на рынке немноголюдно, должно пройти какое-то время, пока Лондонский мост будет полностью открыт для публики.
Полицейское оцепление пока не будет снято, расследование продолжается. На это время в районе Лондонского моста будут патрулировать дополнительные наряды, а также по всему городу.
Наряду с большим количеством полицейских на улицах, местные жители сплотились, чтобы поддержать тех, кто пережил этот теракт.
Местные жители пытаются стойко перенести происходящее, несмотря на то, что они пережили не один, а два теракта за три года. Но, чтобы полностью оправиться, временных рамок для них нет.