Трон на миллион, или как зарядиться энергией денег?

Трон на миллион.

В Музее эмоций на территории завода "Арма" в Москве петербургский художник Алексей Сергиенко представил свой арт-проект — стеклянный трон, внутри которого заложен ровно один миллион долларов.

Деньги настоящие. По замыслу автора, денежный трон вдохновит людей на приумножение капитала. Денежное творение под названием "X10", выполненное из пуленепробиваемого стекла, автор разработал в сотрудничестве с предпринимателем из списка Forbes Игорем Рыбаковым.

Авторы не скрывают, что цель проекта — получение прибыли. На возможность посидеть на миллионе долларов и сделать фотографию нужно заплатить 600 рублей, но есть и льготные тарифы — для школьников, студентов и пенсионеров.

После столицы арт-объект под охраной поедет в турне по городам России.