В результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек

В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек. Всего в нем находились 44 человека.

В министерстве рассказали, что в 09:38 мск поступила информация о том, что пассажирский автобус KIA Granbird, следовавший из Сретенска в Читу, в 60 км от Сретенска упал с моста из-за лопнувшего колеса. В ликвидации последствий ДТП задействованы 30 человек. Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

В настоящее время здесь работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По словам перевозчика, рейсовый автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры, числящийся среди жертв водитель имел более 20 лет стажа.