"Сардины" против Сальвини

Около 40 тысяч человек во Флоренции приняли участие в так называемой демонстрации сардин. Движение против политики партии Лига и ее лидера Маттео Сальвини зародилось всего две недели назад в Болонье и изначально организовывалось как флешмоб.

4 друга создали в Facebook группу под названием "6000 сардин против Сальвини", цель которой "показать другое лицо Болоньи" в ответ на запланированный в городе митинг бывшего вице-премьера Италии.

Но вместо ожидаемых 6 тысяч на центральную площадь Болоньи пришли свыше 15 тысяч.

Название молчаливой демонстрации без лозунгов и партийных флагов отсылает к выражению "как сардины в банке" (аналогу сельдей в бочке). Цель организаторов флешмоба — заполнить центральную площадь людьми до отказа.

Идея быстро нашла отклик по всей стране. Подобные акции уже прошли в Римини, Сорренто, Генуе и Палермо и других городах. На очереди — Милан. В столице "Сардины" планируют выйти на улицы 14 декабря.