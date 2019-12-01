День национального единения Румынии

День национального единения отметили в Румынии. По этому случаю в Бухаресте на площади Триумфальной арки состоялся военный парад. Помимо вооруженных сил страны, в нем также приняли участие около 500 военных из 21 государства-союзников и партнеров Румынии.

На официальной трибуне присутствовали президент Румынии Клаус Йоханнис и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Военная церемония прошла так же в городе Алба-Юлия, куда приехал премьер-министр Людовик Орбан. Именно в этом городе на съезде этнических румын было провозглашено объединение Бессарабии, Баната, Буковины и Трансильвании с румынским королевством.

Всего в Румынии по случаю Национального дня прошло более 600 торжественных мероприятий.