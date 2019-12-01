Бабочки-монархи мигрируют в Мексику

Тысячи ярких оранжево-черных бабочек-монархов слетаются на ежегодную зимовку в центральную Мексику.
Массовая миграция бабочек-монархов в Северной Америке на 3000 миль (4800 км)— один из фантастических подвигов в мире насекомых, миллионы особей каждую осень отправляются в трудное путешествие с севера Канады в Мексику и Калифорнию.
Число мигрирующих бабочек в последние годы заметно снизилось. По оценкам экспертов, в 1996 году в Мексику мигрировало около миллиарда бабочек-монархов, а в прошлом году их число составило около 35 миллионов. Угрозы для них включают потерю среды обитания из-за деятельности человека, пестициды и изменение климата, говорят эксперты.
Потери популяции происходят из-за уничтожения растений молочая, где бабочки откладывают яйца и питают вылупляющихся личинок.
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