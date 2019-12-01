Премьер Мальты обещает уйти в отставку

Жители Мальты требуют отставки премьер-министра страны Джозефа Муската на фоне расследования резонансного убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

В воскресенье вечером глава правительства в телевизионном обращении заявил,что в ближайшее время начнет процесс передачи власти и попросит правящую партию выбрать нового лидера 12 января.

А до этого заявления по итогам продолжительного совещания депутаты правящей Лейбористской партии объявили, что поддержат любое решение премьер-министра.

О том что Джозеф Мускат собирается скоро уйти в отставку накануне сообщали местные СМИ.

Суд Валетты предъявил мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки. По этому делу также арестован бывший главу администрации премьер-министра Кита Шембри.