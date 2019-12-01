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Испания

"Прекратить вести войну против природы"

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
"Прекратить вести войну против природы"
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REUTERS
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Человечество обязано прекратить вести войну против природы. Об этом накануне открытия 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он отметил, что согласно научным данным человечество еще может исправить ситуацию:

Нам не хватает политической воли, чтобы установить цену за выбросы углерода, прекратить субсидирование ископаемого топлива, прекратить строительство угольных электростанций начиная с 2020 года. Не хватает политической воли, чтобы переложить налоговое бремя с доходов на выбросы углерода, и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей

По оценкам экспертов ООН, если обязательства в рамках Парижского соглашения по климату не будут выполняться, то температура на планете повысится к концу нынешнего столетия на 3,4 - 3,9 градуса Цельсия.

Гуттериш подчеркнул:

Будем откровенны, до сегодняшнего момента наши усилия по достижению этих целей были абсолютно недостаточными. Даже выполнение обязательства в рамках Парижского соглашения все равно приведет к повышению глобальной температуры на три градуса Цельсия, но многие страны не придерживаются этих обязательств

Для выполнения договоренностей необходимо уменьшить выбросы на 25% к 2030 году.

Переговоры по климату пройдут в Мадриде со 2 по 13 декабря. Саммит посетят делегации 196 стран, в том числе около 50 глав государств и правительств .

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