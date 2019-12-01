Пожар в историческом городе

Часть исторического центра австрийского туристического города Гальштата пострадала от пожара.

Огонь вспыхнул в деревянной хижине, перекинулся на близлежащий сарай, а затем и на два соседних дома, в которых, по счастливой случайности, никто не проживал.

На место происшествия выехали 8 пожарных машин и более 100 пожарных. Один из них получил ранения, упав с крыши, но пламя удалось потушить. Жители не пострадали.

"Огонь распространился и на другие дома, это было очень опасно - ведь дома в Гальштате построены слишком близко друг к другу. Но пожарные приехали мгновенно и быстро справились с задачей. Я очень признателен им всем", - сказал мэр Гальштата Александр Шутц, призвав туристов не посещать город, пока не будут ликвидированы последствия пожара.

Гальштат находится в горах, на берегу живописного озера и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его население составляет всего 800 человек, но город ежегодно посещает более 1 млн туристов.